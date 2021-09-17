В России выявили первый за 17 лет случай столбняка

В Свердловской области впервые за 17 лет диагностировали столбняк, инфекцию выявили у пятилетнего ребенка. Об этом говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным ведомства, ребенок заболел в июне, когда упал с велосипеда и травмировал колени. Родители не обратились за помощью к медикам, поэтому срочную помощь не оказали в течение двух недель. Ребенка доставили в стационар, где лечили несколько месяцев. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

"Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям", - отметили в управлении. В ведомстве добавили, что после болезни у него появились серьезные неврологические отклонения.

