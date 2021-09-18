Пентагон назвал ошибкой авиаудар по Кабулу

Оборонное ведомство США по итогам проведенного расследования признало, что авиаудар американского беспилотника в Кабуле 29 августа был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей.

Об этом глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил в пятницу на регулярном брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я в настоящий момент с уверенностью могу сказать, что не менее 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей, были трагически убиты в результате этого удара", - сообщил он.

По словам Маккензи, Пентагон считает маловероятным, что в результате этой операции были ликвидированы лица, связанные с группировкой "Исламское государство в Хорасане". "Согласно нашему анализу, маловероятно, что автомобиль [по которому был нанесен удар] и те, кто погиб, были связаны с "ИГ в Хорасане" или же являлись непосредственной угрозой для сил США", - признал он. "Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой", - заключил глава CENTCOM.

Маккензи при этом считает, что не следует судить о возможностях США наносить удары по террористам из ИГ в Афганистане на основе одного лишь этого ошибочного удара.

Глава Центрального командования также отметил, что при решении о нанесении удара в Кабуле США не принимали во внимание никакие данные, полученные от радиального движения "Талибан", которое к тому моменту контролировало афганскую столицу. "Ничего из того, что мы сделали, не было сделано на основе полученных от "Талибана" данных", - сказал он, подчеркнув, что американские военные сами пришли к выводу о том, что удар следует нанести именно по этой цели. "Это было ошибкой, и я это признал", - вновь добавил он.

Выплаты родственникам

По словам Маккензи, Пентагон изучает возможность компенсационных выплат родственникам лиц, погибших при ударе. "Я закончу свое вступительное слово <...> искренними и глубокими соболезнованиями семьям и друзьям тех, кто погиб в результате этого трагического удара. <...> Мы изучаем возможность добровольной выплаты компенсаций", - сказал он. При этом Маккензи признал, что Вашингтону в реальности будет "очень трудно" установить контакт с родственниками погибших, поскольку у США больше нет присутствия в Афганистане. Однако, по его словам, Пентагон будет думать над способами, которые позволят это сделать, поскольку американские военные "очень заинтересованы" в этом.

Соединенные Штаты приносят свои извинения за удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа и постараются извлечь уроки из этой "ужасной ошибки", говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина. "Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, только что завершенного CENTCOM", - отметил министр.

"Я попросил, чтобы в рамках этого анализа были рассмотрены масштабы, в которых расследование учитывало весь имеющийся контекст и информацию, масштабы, в которых необходимо принять меры по обеспечению подотчетности и на каком уровне, а также масштабы, в которых полномочия по нанесению удара, соответствующие процедуры и процессы должны быть изменены в будущем", - пояснил глава оборонного ведомства.

По его словам, удар "наносился, как считалось, для предотвращения непосредственной угрозы международному аэропорту имени Хамида Карзая". Остин рассказал, что в результате операции был в том числе убит 43-летний Земари Ахмади, который с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International, базирующейся в штате Калифорния. Как добавил министр, Пентагон "теперь знает, что не было никакой связи между Ахмади" и группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство". "Его деятельность в тот день была совершенно безвредной и не имела никакого отношения к непосредственной угрозе, с которой, по нашему мнению, мы столкнулись. Ахмади был такой же невинной жертвой, как и другие трагически погибшие", - говорится в заявлении главы Пентагона.

Ранее официальная версия Пентагона заключалась в том, что американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "ИГ в Хорасане". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Между тем, как сообщил представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей. 13 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о 10 погибших мирных жителях. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят эту информацию.