Политолог объяснил, к чему приведет "ссора" Франции с США и Австралией

Политолог Марат Баширов прокомментировал решение Франции отозвать послов из США и Австралии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что Франция отзывает в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Надо отметить, что в этой истории все на самом деле молодцы, - поделился своим мнением политолог Баширов в комментарии РЕН ТВ. - И Париж, который сохраняет достоинство. Вот этот жест по отзыву послов - это демонстрация того, что Франция ценит свой суверенитет".

По его мнению, британская, американская и австралийская стороны, создав новый альянс в сфере безопасности и обороны AUKUS, тоже вполне логично действуют.

"Потому что Соединенные Штаты и Британия осознают, что основная угроза их военному и экономическому положению в настоящее время исходит именно из Китая. И они не могут допустить, чтобы Китай закрепился в Австралии, то есть произошла такая "китаизация" Австралии. Отсюда, соответственно, вот такой резкий разворот создания этого альянса. Ну, и как побочное явление, это то, что Франция потеряла заказ на производство подводных лодок, там огромная сумма в 90 миллиардов долларов. Но, с другой стороны, нужно четко понимать, что Франция как раз - не помощница Австралии вот в этом возможном противостоянии с Китаем", - сказал Марат Баширов.

По его мнению, в конечном итоге все смирятся с тем, что доминанта в структуре НАТО - у США, а Франция просто "проглотит эту пилюлю".

Политолог также считает, что Франция решилась на такие шаги в отношении США из-за того, что у французского президента Эммануэля Макрона "сложная политическая ситуация", скоро президентские выборы, и ему нужно показывать, что он "лидер французов".

Напомним, что в среду вечером, 15 сентября, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, а также премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Изначально контракт у Австралии был с Францией. Однако Канберра в одностороннем порядке разорвала его 15 сентября, что вызвало волну возмущения в Париже.