Французские медработники сжигают свои лицензии в знак протеста

Сотрудники французских больниц сжигают свои лицензии в знак протеста против принудительной вакцинации.

Соответствующее видео было опубликовано на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az.

Напомним, что как сообщало ранее BBC, во Франции около трех тысяч врачей, медсестер и других сотрудников медицинских учреждений временно отстранили от работы за отказ от вакцинации против COVID-19.

В республике вступило в силу постановление, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что отстранение от работы - это временная мера до получения прививки. Он отметил, что многие французы согласились на вакцинацию только после появления соответствующего правила.