В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 391 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 391 человек.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 117 182 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 15 975 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 5 424 835 человек.