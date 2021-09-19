https://news.day.az/world/1381573.html В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 391 человек
В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 391 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 391 человек.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране возросло до 117 182 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 15 975 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 5 424 835 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре