Китай откажется от строительства новых электростанций в других странах

Китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что КНР больше не будет строить новые угольные электростанции в других странах, сообщает Bloomerg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай увеличит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродной энергетики и не будет строить новые угольные энергетические проекты за рубежом", - сообщил председатель КНР.

Как отмечает издание, подобный шаг может поставить под удар разработку угля, так как более 70% всех построенных на сегодняшний день угольных электростанций зависят от финансирования из Китая.

Президент Совета по защите природных ресурсов Маниш Бапна в свою очередь заявил, что для КНР - это важный шаг вперед. По его словам, данная инициатива "открывает дверь для более смелых климатических амбиций Китая и других ключевых стран".