https://news.day.az/world/1384189.html Огромный военный самолет пролетел прямо между небоскребами в Австралии - ВИДЕО
Огромный военный самолет пролетел прямо между небоскребами в Австралии - ВИДЕО
Огромный военный самолет пролетел прямо между небоскребами в австралийском Брисбене.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что Boeing C-17A участвовал в репетиции авиашоу на местном фестивале.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре