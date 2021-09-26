Огромный военный самолет пролетел прямо между небоскребами в Австралии

Огромный военный самолет пролетел прямо между небоскребами в австралийском Брисбене. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что Boeing C-17A участвовал в репетиции авиашоу на местном фестивале. 