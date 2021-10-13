В России машины провалились в яму с кипятком

Два автомобиля провалились в яму с кипятком на парковке в Новосибирске. Инцидент произошел на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Toyota и Nissan наполовину оказались в яме с водой. По предварительным данным, в припаркованных машинах никого не было. Проезжающий рядом кроссовер Lexus застрял в провале правым передним колесом.

Ранее момент ДТП с автомобилем телеведущей Ксении Собчак в районе Сочи попал на камеры видеонаблюдения. В ролике видно, как Mercedes обгоняет по встречной полосе автобус и врезается в Volkswagen.

В Москве мужчина на электросамокате врезался в "ГАЗель" и скончался от полученных травм. Авария произошла на востоке города.