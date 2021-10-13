В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение крушить телом бетон

В Северной Корее спецназ во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне показал умение крушить телом бетон. Соответствующее видео показало центральное ТВ КНДР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На мероприятии, которое проходило 11 октября, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Отмечается, что спецназовцы при помощи тхэквондо демонстрировали, как кулаками можно разломать стопки бетонных черепиц, ложиться на гвозди спиной и держать на животе разбиваемые кувалдой бетонные блоки.

На церемонии также выступали истребители. Согласно выложенному видео, Ким Чен Ын был доволен и улыбался.