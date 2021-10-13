Brexit ударил по британскому автопрому

Скачок цен на энергоносители и новые нормы Евросоюза после Brexit ударили по главной статье британского экспорта - автомобилям. Представили автомобильной промышленности беспокоятся, что их конкурентоспособность снизится, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), 9 из 10 компаний столкнулись с увеличением временных и ресурсных затрат после выхода из Евросоюза, причем 60 процентов фирм сообщили, что дополнительные расходы на торговлю с блоком "гораздо более значительны, чем в других экспортных направлениях".

Несмотря на эти проблемы Евросоюз остается главным торговым партнером Соединенного Королевства, поскольку около половины всех произведенных автомобилей отправляется в страны ЕС, при этом почти все экспортируемые фургоны попадают на европейские дороги. Продажа автомобилей принесла Великобритании в целом 74 миллиарда фунтов стерлингов (более 7,2 триллиона рублей).

Brexit и коронавирус в целом снизили объем британского экспорта в континентальную Европу. Так, поставки продуктов питания в 2021 году упали на два миллиарда фунтов стерлингов.