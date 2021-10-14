https://news.day.az/world/1391691.html Взрыв в Афганистане, убит глава полиции талибов
Взрыв в Афганистане, убит глава полиции талибов
В результате взрыва убит назначенный движением "Талибан" начальник полиции уезда Шигал провинции Кунар, сообщает Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что в результате подрыва полицейского автомобиля, который произошел незадолго до полудня в пригороде административного центра провинции Кунар Асадабада, получили ранения еще 11 человек, в том числе пятеро боевиков "Талибана".
Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.
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