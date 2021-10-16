Россия захотела передать Вьетнаму технологию «Спутника V»

Россия совместно с Вьетнамом прорабатывает вопрос о передаче Ханою технологий для самостоятельного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам дипломата, Москва захотела передать технологии вьетнамской компании Vabiotech для полноценного производства препарата во Вьетнаме.

"В июле на базе упомянутой компании Vabiotech из российского сырья была разлита по ампулам тестовая партия "Спутника V". (...) В сентябре Институт имени Гамалеи подтвердил ее соответствие необходимым стандартам качества", - отметил Ноздрев.

Он также подчеркнул, что российская вакцина стала первым иностранным фармсредством от коронавируса, выпуск которого был налажен во Вьетнаме.

В сентябре посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой рассказал, что Ханой намерен начать коммерческий розлив "Спутник V". По словам дипломата, страна будет выпускать 5 миллионов доз препарата в месяц. Он указал, что "Спутник V" - это единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий.