Российский суд рассмотрит вопрос о выдаче США осужденного за шпионаж Уилана

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 8 ноября рассмотрит вопрос о выдаче осужденного в Российской Федерации за шпионаж Пола Уилана в США для отбытия наказания. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на адвоката заключенного Ольгу Карлову, передает Day.Az .

"Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (расположен в Нижнем Новгороде) рассмотрит вопрос о передаче Уилана в США для дальнейшего отбытия наказания 8 ноября, заседание начнется в 10:00 мск", - отметила она.

Ранее стало известно, что адвокаты Уилана призвали суд выслать его в США. В начале сентября защита Уилана заявила, что направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдворении в США, но Верховный суд не стал рассматривать ходатайство адвокатов о выдворении Уилана в США. После суд обратился в Минюст для уточнения всех необходимых данных и обсуждения этой возможности.

В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием немедленно освободить американца.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. Подробности дела следствие не раскрывает. Сам американец в своем последнем слове не признал вину.