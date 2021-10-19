"Лукойл" провел крупнейшее в своей истории размещение бондов объемом $2,3 млрд

Нефтяная компания "Лукойл" разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом $2,3 млрд, оно стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, банк выступил соорганизатором размещения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, книга заявок на бонды превысила $4,7 млрд, финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на $1,15 млрд на 5,5 года и на $1,15 млрд на 10 лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. "Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России", - сказал Шулаков.

"Это крупнейшее размещение "Лукойла" на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%", - добавил он.