Италия организовала бесплатные поставки вакцин нуждающимся странам

Италия утроила объемы передаваемых бесплатно вакцин от коронавируса нуждающимся в них странам. Как рассказал в среду премьер-министр Марио Драги, выступая в верхней палате (Сенате) парламента, число предназначенных для передачи доз через международный механизм распределения вакцин COVAX с 15 млн увеличено до 45 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К нынешнему моменту мы передали 11 млн доз, из которых по 3 млн - Вьетнаму и Индонезии, 1,5 млн - Ирану, по 700 тыс. - Ливану, Йемену и Ираку", - сказал Драги.

Он напомнил, что в странах с низким доходом хотя бы одну дозу вакцины получили всего 2,8% населения при среднем мировом показателе 50%. "Мы должны увеличить поставки наиболее нуждающимся странам, чтобы там смогли защитить население и не допустить возникновения новых опасных вариантов [коронавируса]", - сказал Драги.

При этом он отметил, что в Италии, где полностью иммунизированы более 80% населения в возрасте старше 12 лет, кампания по вакцинации "идет более быстрыми темпами, чем в среднем в Европе".