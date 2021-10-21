Напуганные проблемами с климатом американцы устроили голодовку у Белого дома

Пятеро молодых экологических активистов объявили голодовку перед Белым домом, призывая президента Джо Байдена не отказываться от своей программы борьбы с глобальным потеплением. Напуганные проблемами изменения климата американцы настаивают на сохранении всех запланированных до 2030 года мероприятий с объемом финансирования в 3,5 триллиона долларов. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акцию протеста организовали на следующий день после того, как президент США в преддверии саммита ООН Cop26 заявил о своем намерении смягчить социальное и экологическое законодательство в области климатической программы. Байден 19 октября встретился с демократами и заявил, что готов сократить или исключить некоторые основные положения экологической программы. Идею поддержал сенатор богатой углем Западной Вирджинии Джо Мэнчин (Joe Manchin), который опасается штрафов для электроэнергетических компаний, которые не будут соответствовать требованиям зеленой политики и целям президента по 80-процентному переходу на "чистую электроэнергии" к концу текущего десятилетия.

Активисты намерены собираться в парке Лафайет-сквер у Белого дома с утра и до позднего вечера до тех пор, пока их требования о повышения объема использования чистой энергии и финансирования экологических инициатив в стране не поддержит глава государства. В среду, 20 октября, люди расположились на улице с плакатами "Голод за мои мечты" и "Голод за моих будущих детей". Американка Эма Говеа (Ema Govea), которой недавно исполнилось 18 лет, заявила, что намерена голодовать ради того, чтобы привлечь внимание властей к климатической катастрофе, пока ей физически будет хватать сил.

Некоторые американские политики все же поддерживают позицию протестующих активистов, отмечая, что отказ страны от своей климатической программы станет для участников Cop26 сигналом, что США потерпели крах в попытках сдерживания глобального потепления.