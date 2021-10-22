Страны НАТО согласовали первую стратегию по развитию искусственного интеллекта

Страны НАТО согласовали свою первую стратегию по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Союзники также подписали сегодня соглашение о создании инновационного фонда НАТО. Я рассчитываю, что этот фонд инвестирует миллиард евро в инновации по всем направлениям, где ведется работа с новыми технологиями. <...> Мы также приняли еще одно важное решение. Союзники утвердили первую стратегию по развитию искусственного интеллекта, которая установит нормативы по ответственному использованию искусственного интеллекта в соответствии с международным правом", - сказал он.