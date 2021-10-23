Акция памяти жертв коронавируса COVID-19 в Бразилии

Волонтёры организации Rio de Paz ("Мир Рио") разместили 600 белых носовых платков в память о 600 тысячах жителей Бразилии, ставших жертвами коронавируса COVID-19. Акция прошла возле здания Национального конгресса в городе Бразилиа. Бразилия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса, где за время пандемии зарегистрировано 21 644 464 заболевших, из них умерли 603 282 человека.



Day.Az со ссылкой на АиФ представляет в фотогалерее акцию памяти: