Взрыв газа в Китае повредил почти 100 зданий
В одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке Китая произошел взрыв, в результате чего было повреждено 99 зданий, которые находились поблизости. Об этом пишет Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, взрыв затронул 1858 домовладений и 93 магазина.
Также сообщается, что власти пока не смогли установить точную причину ЧП. Среди наиболее вероятных версий - проблема с хранением сжиженного природного газа и неисправность газопровода. Согласно подсчетам, взрыв нанес ущерб больше 1,8 тысячи семей, а также владельцам порядка 100 магазинов.
Для ликвидации последствий ЧП правительство привлекло свыше тысячи спасателей, медиков, сотрудников правоохранительных органов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре