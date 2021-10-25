Таможня Гонконга конфисковала контрабандные лекарства на $7 млн

Правоохранительные органы Гонконга в ходе серии рейдов конфисковали партии контрабандных лекарственных препаратов на сумму 55 млн гонконгских долларов ($7 млн). Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK со ссылкой на представителей таможни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности было изъято порядка 1,6 млн различных таблеток сомнительного качества, которые переправлялись сюда из Индии, а затем переупаковывались и рассылались заказчикам в страны Европы и США. Основу нелегального товара составляли лекарства от импотенции, включая виагру.

По этому делу задержаны пятеро подозреваемых.