В Британии призвали закрыть доступ к школам для противников вакцинации

В Британии призвали ввести запрет на митинги и пикеты для противников вакцинации рядом со зданиями школ. С таким заявлением выступил лидер Лейбористской партии Кир Стармер, передает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению лидера лейбористов, местные власти должны получить право закрыть доступ к школам для антипрививочников. Это поможет пресечь распространение "опасной дезинформации" и усилить борьбу с COVID-19. "Уровень вакцинации среди детей слишком низкий, а правительство реагирует медленно", - объяснил стремление прогнать протестующих подальше Стармер.

Согласно опросу Ассоциации лидеров школ и колледжей, восемь из десяти школ в Соединенном Королевстве стали мишенью для демонстрантов, выступающих против вакцинации от коронавируса. В некоторых случаях от персонала школ требовали доступ к сайтам образовательных учреждений, а иногда даже угрожали физической расправой.