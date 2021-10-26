Компания Modernа предоставит Африке до 110 миллионов доз вакцин от COVID

Сегодня американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что предоставит африканским странам до 110 миллионов доз своей вакцины против COVID-19 по самой низкой цене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, компания заявляет, что готова доставить первые 15 миллионов доз уже к концу этого года. Это первый шаг компании в ее долгосрочном партнерстве с Африканским союзом.

Африка, в которой проживает 1,3 миллиарда человек, остается наименее вакцинированным регионом в мире против COVID-19. Полностью вакцинированы лишь более 5 процентов населения.

Руководство компании Moderna отметило, что это соглашение является отдельным шагом от его обязательства по международному проекту COVAX. Ранее сообщалось, что компания Moderna намерена построить на африканском континенте завод по производству 500 миллионов вакцин в год, в том числе и от COVID-19.

В Африке зарегистрировано почти 217 тысяч летальных исходов от COVID-19 и 8,46 миллиона инфицированных.