Названы сроки подведения окончательных итогов выборов в Грузии

Центральная избирательная комиссия подведет окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления не позднее 13 ноября. Об этом заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сегодня на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний - сакребуло.

"Избирательная администрация официально подведет итоги второго тура выборов, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры, не позднее 13 ноября", - заявил Каландаришвили.

Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного "Единого национального движения", стала Цаленджиха.

Первый тур муниципальных выборов состоялся в Грузии 2 октября. Тогда правящая "Грузинская мечта" собрала почти половину голосов, получив 46,74% по партийным спискам. Кроме того, в первом же туре кандидаты ГМ одержали победу на выборах мэров 44 муниципалитетов.

"Единое национальное движение" вышло на второе место, получив 30,7% голосов. Несмотря на то, что ни один из кандидатов в мэры от ЕНД не смог одержать победу, оппозиция сочла итоги выборов 2 октября своим достижением, пообещав дать бой партии власти во втором туре.