Саакашвили прекращает голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил его адвокат.
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По его словам, Саакашвили принял решение учесть призывы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
ЕСПЧ принял решение о временных мерах по делу Саакашвили, который находится в заключении и объявил голодовку. Суд призвал Саакашвили прервать голодовку. В ЕСПЧ считают, что в свою очередь власти Грузии должны обеспечить ему безопасность в тюрьме и надлежащий медицинский уход в период реабилитации после голодовки.
Постановление ЕСПЧ было принято в ответ на запрос адвокатов Саакашвили.
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как он вернулся спустя восемь лет эмиграции. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.
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