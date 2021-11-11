Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил его адвокат.

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По его словам, Саакашвили принял решение учесть призывы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ принял решение о временных мерах по делу Саакашвили, который находится в заключении и объявил голодовку. Суд призвал Саакашвили прервать голодовку. В ЕСПЧ считают, что в свою очередь власти Грузии должны обеспечить ему безопасность в тюрьме и надлежащий медицинский уход в период реабилитации после голодовки.

Постановление ЕСПЧ было принято в ответ на запрос адвокатов Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как он вернулся спустя восемь лет эмиграции. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.