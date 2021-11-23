«Молдовагаз» попросил у кабмина $74 млн для оплаты газа по контракту с «Газпромом»

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с "Газпромом". Об этом сообщает телеканал Jurnal TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству... Мы должны 1,3 млрд леев ($74 млн)", - сказал Чебан.

Накануне "Молдовагаз" получил от "Газпрома" уведомление о возможном прекращении поставок газа.

Ранее стало известно, что "Газпром" уведомил Молдову о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в страну, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, "Газпром" принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова в срок оплачивает 100% текущих платежей.