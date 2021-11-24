Созданная в Бангладеш вакцина от коронавируса получила разрешение на испытания

Первая вакцина COVID-19 собственного производства получила в Бангладеш разрешение испытываться на людях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду агентство "Синьхуа", вакцина Bangavax, разработанная местной фармацевтической компанией Globe Biotech, получила разрешение Совета медицинских исследований Бангладеш проводить испытания этого препарата на людях после завершения тестов на животных.

"Испытания будут проходить с участием 64 добровольцев, - цитирует "Синьхуа" слова представителя компании - разработчика вакцины Мохаммада Мохиуддина. - Совет медицинских исследований Бангладеш разрешит широкое использование Bangavax, если вторая и третьи фазы ее испытаний подтвердят безопасность и эффективность вакцины".