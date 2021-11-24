Массовая забастовка шахтеров в Сараево

В Сараево сотни шахтеров приняли участие в акции протеста у здания правительства, а сотрудники всех семи шахт Боснии и Герцеговины не вышли на работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отказ от угля к 2050 году и переход на возобновляемые источники энергии - одно из условий для вступления страны в ЕС, в связи с чем власти планируют реструктуризацию угледобывающих предприятий, что приведет к сокращению рабочих мест. Сегодня 75%в электроэнергии в Боснии и Герцеговине вырабатывается на ТЭЦ.