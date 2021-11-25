Великобритания планирует инвестировать более $26 млн в год в зеленую энергетику

Правительство Великобритании планирует инвестировать £20 млн ($26,8 млн) в год в зеленую энергетику в рамках обещания производить всю электроэнергию из возобновляемых источников к 2035 году. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам правительства, этот шаг даст толчок развитию морских технологий, которые используют силу приливов для выработки электроэнергии. В частности, это может поспособствовать генерированию 20% электроэнергии в стране.

По данным агентства, Великобритания, которая в этом месяце принимала конференцию по климату COP26, обязалась сократить выбросы углекислого газа на 78% и использовать только возобновляемые источники энергии к 2035 году. "Эта цель является самой амбициозной в мире в области изменения климата, что позволит стране стать производителем с нулевым уровнем выбросов к 2050 году", - цитирует Reuters постановление правительства Британии.

Инвестирование будет осуществляться по схеме "Контракт на разницу цен" (CfD), которая является основным методом правительства для стимулирования инвестиций в низкоуглеродную энергетику. Соответствующим проектам гарантируется минимальная цена, по которой они могут продавать электроэнергию. В частности, в 2020 году правительство заявило, что увеличит количество проектов в сфере возобновляемых источников энергии, которые будут иметь право на поддержку в ходе следующего раунда аукционов субсидий.