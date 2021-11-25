Кто новый президент Интерпола?

Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг избран новым президентом Интерпола.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Аль-Раиси избран на четырехлетний срок, говорится в сообщении Интерпола.

Таким образом, Аль-Раиси сменил в должности президента южнокорейского государственного деятеля Ким Чон Яна. До этого Аль-Раиси был членом исполнительного комитета Интерпола.