https://news.day.az/world/1407962.html Кто новый президент Интерпола? - ФОТО
Кто новый президент Интерпола? - ФОТО
Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг избран новым президентом Интерпола.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице организации в Twitter.
Аль-Раиси избран на четырехлетний срок, говорится в сообщении Интерпола.
Таким образом, Аль-Раиси сменил в должности президента южнокорейского государственного деятеля Ким Чон Яна. До этого Аль-Раиси был членом исполнительного комитета Интерпола.
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