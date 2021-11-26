600 беженцев вылетели из Минска в Ирак

Этой ночью сразу два самолета с мигрантами покинули территорию Беларуси. На борту 600 граждан Ирака, власти которого за свой счет и организовали этот перелет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом в логистическом центре на белорусско-польской границе еще остаются несколько тысяч беженцев. Некоторые до сих пор требуют, чтобы их пустили на территорию Евросоюза, но большинство уже готовы вернуться на родину.

Но пока их проживание оплачивает белорусская сторона, а вот международные и европейские структуры выделять средства отказываются.