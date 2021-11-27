https://news.day.az/world/1408786.html Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" увеличилось
Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" увеличилось
Число госпитализированных в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось с 52 до 58 человек, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства Кемеровской области, передает Day.Az.
"В данный момент в стационарах находятся 58 человек", - сказали в пресс-службе.
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