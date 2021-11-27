В 11 департаментах Франции объявили "оранжевый" уровень тревоги

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности объявлен в субботу в 11 департаментах Франции из-за снегопада и гололедицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France в Twitter.

Предупреждение касается департаментов, расположенных во французской части Альп, Центральном массиве и Пиренеях. По прогнозам синоптиков, на западе Пиреней выпадет до 80 см снега, в Альпах высота снежного покрова увеличится до 40 см. В ближайшие часы ожидается усиление снегопада.

В воскресенье метеорологи прогнозируют дожди, что приведет к образования гололедицы. В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать установленные ограничения скорости и следить за метеосводками.

Улучшение погодных условий наступит в начале следующей недели.