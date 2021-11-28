В России обнаружен омикрон-штамм коронавируса

В России обнаружен новый штамм коронавируса - "омикрон".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал член Совета Федерации России Владимир Круглый.

По его словам, штамм "омикрон" уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, посетившие Египет.

Российский сенатор призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.

Отметим, несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР нового опасного штамма коронавируса.