https://news.day.az/world/1409122.html В России обнаружен омикрон-штамм коронавируса
В России обнаружен омикрон-штамм коронавируса
В России обнаружен новый штамм коронавируса - "омикрон".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал член Совета Федерации России Владимир Круглый.
По его словам, штамм "омикрон" уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, посетившие Египет.
Российский сенатор призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.
Отметим, несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР нового опасного штамма коронавируса.
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