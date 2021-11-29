Еще одна страна решила прервать авиасообщение из-за нового штамма

Власти еще одной страны - Марокко - приняли решение прервать авиасообщение из-за нового штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщается на сайте марокканского МИД, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ограничения вступают в силу 29 ноября в 23:59 по местному времени (02:59 30 ноября по бакинскому) и продлятся две недели. Отмечается, что ситуация будет регулярно оцениваться, чтобы при необходимости скорректировать существующие меры.

Ранее границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 решили закрыть в Израиле. Въезд туда закроют иностранцам из всех стран, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.

Впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 или омикрон обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Допускается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.