Бездомные оказались в опасности из-за изменения климата

В Британии благотворительные организации обратились к правительству страны с просьбой помочь бездомным людям справиться с экстремальными погодными условиями, которые появились в результате изменения климата на планете. Письмо от имени организаций опубликовало The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем письме руководители трех крупных британских благотворительных организаций - Shelter, Homeless Link и Crisis - сообщили, что бездомные подвергаются все большему риску из-за климатического кризиса, который несет в себе опасность для их жизни. Они призвали правительство страны принять срочные меры и улучшить условия нуждающихся в жилье граждан на фоне приближающейся зимы. "Очевидно, что чрезвычайная ситуация с климатом лишь усугубляет чрезвычайную ситуацию с жильем. Уже сейчас бездомные ощущают ужасные последствия наводнений и аномальной жары. Повышение цен на ископаемое топливо поставило многих людей перед выбором между отоплением своих домов и оплатой аренды", - заявила исполнительный директор Shelter Полли Нит.

Она предупредила, что наступающая зима будет тяжелой. Поэтому благотворительные организации ожидают от правительства гарантированную помощь, включая финансовую. Их цель - убрать всех бездомных с улиц, чтобы защитить от экстремальной погоды. Так, летом 2021 года во время наводнения на территории Британии смыло множество палаток для бездомных. В конце ноября на страну обрушился шторм "Арвен", порывы ветра которого достигали скорости в 160 километров в час.

Благотворительные организации также опасаются, что улучшить жилищные условия людей при одновременном сокращении выбросов парниковых газов будет сложно. В этой связи они предложили правительству разработать совместную стратегию. Предположительно, она будет включать правила строительства домов для нуждающихся, которые также помогут Британии сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

С марта 2020 года по февраль 2021 года правительство Британии обеспечило временным жильем примерно 37 тысяч граждан. Однако представители организаций отметили, что многие из этих людей уже вернулись на улицы и столкнулись с сильными холодами и ветрами.

В конце августа эксперты прогнозировали, что в ближайшее десятилетие изменение климата может также вызвать серьезные перемены в британской экономике. Некоторые отрасли оказались подвержены наибольшему риску, в их число вошло сельское хозяйство, под которое в 2020 году использовали 71 процент британских земель. Отрасль столкнулась с влиянием экстремальных погодных условий: наводнениями и засухами. Также были зафиксированы нехватка травы для кормления крупного рогатого скота и проблемы с доступностью питьевой воды.