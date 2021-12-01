Извержение вулкана недалеко от Сицилии - массовая эвакуация

Более 350 человек были вынуждены покинуть опасные районы итальянского острова Вулкано, расположенного в Тирренском море, примерно в 25 километрах к северу от Сицилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вот уже несколько недель один из вулканов проявляет повышенную активность, в результате которой в воздухе увеличилась концентрация сероводорода и углекислого газа.

"В течение этого месяца, пока мы будем вести наблюдение за вулканом, остров не будет принимать туристов", - сообщил мэр города Липари Марко Джорджанни.

Распоряжение местных властей будет действовать до 21 декабря, но может быть продлено или отменено в зависимости от качества воздуха.