https://news.day.az/world/1410564.html Извержение вулкана недалеко от Сицилии - массовая эвакуация - ВИДЕО
Извержение вулкана недалеко от Сицилии - массовая эвакуация - ВИДЕО
Более 350 человек были вынуждены покинуть опасные районы итальянского острова Вулкано, расположенного в Тирренском море, примерно в 25 километрах к северу от Сицилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вот уже несколько недель один из вулканов проявляет повышенную активность, в результате которой в воздухе увеличилась концентрация сероводорода и углекислого газа.
"В течение этого месяца, пока мы будем вести наблюдение за вулканом, остров не будет принимать туристов", - сообщил мэр города Липари Марко Джорджанни.
Распоряжение местных властей будет действовать до 21 декабря, но может быть продлено или отменено в зависимости от качества воздуха.
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