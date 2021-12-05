Опубликованы кадры замены неисправной антенны МКС астронавтами НАСА.

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Напомним, что двое американских астронавтов в четверг после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции (МКС), совершив успешную замену вышедшей из строя антенны, сообщило NASA.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон демонтировали неисправную антенну S-диапазона на опорном сегменте P1 фермы МКС, которая в сентябре потеряла способность передавать на Землю сигналы через ретрансляционную спутниковую систему NASA, и заменили ее на запасную, которая хранилась на внешней стороне станции.

"Новая антенна работает в штатном режиме", - сообщили в NASA.