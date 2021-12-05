https://news.day.az/world/1412022.html Умер основатель фестиваля "Кинотавр"
Умер основатель фестиваля "Кинотавр"
Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет, сообщила представитель Рудинштейна, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
17 ноября Рудинштейн сообщил "Интерфаксу", что он госпитализирован с сердечным приступом.
Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актёр и кинокритик. Заслуженный работник культуры РФ. Создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". Родился 7 апреля 1946 года.
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