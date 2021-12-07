Украинские студенты изобрели противоугонное средство для велосипедов

Украинские студенты Павел Герман и Илья Волков изобрели невидимый трекер, который помогает уберечь велосипед от кражи. Об этом сообщается на сайте Red bull Basement, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Учащиеся Днепровского национального университета им. Олеся Гончара создали микроскопический трекер, который монтируется в рулевую колонку велосипеда, оставаясь незаметным. Он сигнализирует об изменении положения байка на смартфон и позволяет отслеживать его движение на Google Maps.

Отмечается, что проект Павла и Ильи WheelKeep - почти готовый стартап. Разрабатываемые ими технологии со следующего года могут появиться в веломагазинах по всей стране.

"Наш трекер не будет дополнением к велосипеду, а станет его частью. Это сделает гаджет удобным в использовании и невидимым для воров. Более того, чтобы сделать систему вообще незаметной, мы придумали магнитную зарядку, которой ни у кого нет", - уточнил Герман.