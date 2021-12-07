В США допустили снижение спроса на нефть

Распространение омикрон-штамма коронавируса повышает вероятность снижения спроса на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Эксперты напоминают, что на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" котировки Brent 26 ноября упали до $72 за баррель (тогда как в середине ноябре нефть торговалась на уровне $82), а в начале декабря находились ниже $70 за баррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Падение цены последовало за идентификацией нового штамма коронавируса "омикрон", который повышает вероятность того, что спрос на нефть может снизиться в краткосрочной перспективе", - поясняется в отчете.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и ОПЕК+ пока не дают оценки влияния омикрон-штамма на потребление нефтепродуктов. На последней встрече 2 декабря страны ОПЕК+ решили оставить неизменным рост добычи участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, несмотря на появление нового штамма коронавируса.

Прогноз стоимости нефти

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с $71,6 до $70,6 за баррель.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в декабре 2021 года составят в среднем $71 за баррель. При этом в I квартале 2022 года, по оценке министерства, цена нефти Brent повысится до $73 за баррель.

В целом, в 2022 году, как ожидает Минэнерго США, рост добычи нефти странами ОПЕК+ и странами, не участвующими в соглашении, а также увеличение добычи трудноизвлекаемой нефти в США, будут опережать замедляющийся рост потребления, особенно в условиях обеспокоенности распространения новых штаммов коронавируса. "Мы считаем, что цена нефти Brent в 2022 году сохранится на текущем уровне, в среднем $70 за баррель", - отмечают в министерстве.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $67,9 за баррель в 2021 году и $66,4 за баррель в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 50 тыс. баррелей - до 11,18 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году снизились также на 50 тыс. баррелей - до 11,85 млн баррелей в сутки.