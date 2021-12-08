https://news.day.az/world/1413034.html В небе над Сочи заметили метеорит - ВИДЕО
В небе над Сочи заметили метеорит - ВИДЕО
В небе над Сочи в районе поселка Лазаревское на видео попало падение метеорита.
Ролики стали появляться в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Небесное тело упало над морем недалеко от побережья. Его успели запечатлеть некоторые камеры наблюдения. На кадрах заметно, как яркий шар быстро пролетает над городом и сгорает, не долетев до земли.
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