В небе над Сочи заметили метеорит

В небе над Сочи в районе поселка Лазаревское на видео попало падение метеорита.

Ролики стали появляться в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Небесное тело упало над морем недалеко от побережья. Его успели запечатлеть некоторые камеры наблюдения. На кадрах заметно, как яркий шар быстро пролетает над городом и сгорает, не долетев до земли.