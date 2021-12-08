Британские министры отказались присутствовать на Олимпиаде в Пекине

Британские министры отказались от присутствия на Олимпиаде в Пекине в 2022 году в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

Тем не менее, по словам политика, Британия не поддерживает идею спортивного бойкота. "Фактически речь идет о дипломатическом бойкоте", - подчеркнул премьер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первыми с призывом бойкотировать Олимпиаду в КНР выступили в США. Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать игры из-за геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). 6 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит дипломатический бойкот мероприятия. 8 декабря к бойкоту присоединилась Австралия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.