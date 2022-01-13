Путин подвел итоги миссии ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин принял министра обороны Сергея Шойгу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на встрече было объявлено о завершении миссии миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане.

"Миротворческий контингент ОДКБ сыграл очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили", - сказал Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до 19 января миротворческий контингент будет полностью выведен из Казахстана, а завтра миротворцы Армении, Таджикистана и Беларуси покинут страну на российских самолетах.

Он отметил, что военные ОДКБ взяли под контроль 14 социально значимых объекта в Казахстане.