В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов

В штате Западная Бенгалия на востоке Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации телеканала, не менее пяти вагонов состава сошли с железнодорожных путей. В результате десятки людей оказались заблокированы в перевернутых вагонах. Отмечается, что как минимум три человека погибли и более двадцати пострадали из-за аварии. Причины схода поезда устанавливаются.

На данный момент на месте происшествия проходит спасательная операция. Тяжело раненым гражданам выплатят компенсации в размере ста тысяч рупий (около 1,3 тысячи долларов), а легко травмированным - по 25 тысяч рупий (около 330 долларов). Семьи погибших пассажиров получат по 500 тысяч рупий (около 6,7 тысячи долларов).