Газохранилища Европы наполовину опустели

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы накануне опустилась ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начало года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ Европы 12 января составил 814,66 млн куб. м. В то же время закачка в хранилища оказалась равна лишь 22,64 млн куб. Таким образом, европейские ПХГ уже заполнены менее чем наполовину - на 49,33%. Ранее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 50% было достигнуто 19 января 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на целую неделю раньше.

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 53,26 млрд куб. м газа - на 17,7 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить и увеличение потоков газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу. В последние дни они являются рекордными для этого периода времени и составляют порядка 360-380 млн куб. м в сутки.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для середины января: на 25% выше, чем в прошлом году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за последние пять лет.

На фоне роста ветрогенерации в Европе и увеличении числа танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, стоимость газа в регионе снижалась с рекордных показателей до отметки ниже $800 за 1 тыс. куб. м, а накануне газ в Европе торговался ниже $900. Однако в четверг после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу "ни под каким видом, ни по каким причинам" не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности и что Москва найдет альтернативы в случае введения новых санкций США, цена газа перешла к резкому росту и завершила торги в районе $1 тыс. за тыс. куб. м.