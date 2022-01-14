Власти США задержали лидера ультраправой организации в рамках дела о штурме Капитолия

Власти США в четверг задержали основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers ("Хранители клятвы") Стюарта Родса в рамках дела о штурме Капитолия в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января прошлого года. Об этом сообщил американский Минюст, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Родс был задержан этим утром <...> в Техасе", - говорится в сообщении. Как пояснили в Минюсте, Родсу и еще 10 лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью организации мятежа, а также в других правонарушениях, связанных со штурмом Капитолия. В американском ведомстве уточнили, что Родсу впервые предъявлены обвинения в связи с событиями 6 января. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

"После президентских выборов 3 ноября 2020 года Родс вступил в сговор с остальными обвиняемыми и другими лицами, чтобы с применением силы воспрепятствовать исполнению законов, регулирующих передачу президентских полномочий [новому главе государства]. С конца декабря 2020 года <...> Родс и его сообщники координировались и планировали поездку в Вашингтон 6 января или в районе этой даты <...>. Родс и несколько сообщников планировали привезти оружие для поддержки операции", - говорится в пресс-релизе.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, занимавшего тогда пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.