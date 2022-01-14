https://news.day.az/world/1426770.html В России взорвалась автозаправка - ВИДЕО
В России взорвалась автозаправка - ВИДЕО
Шесть человек пострадали в Улан-Удэ при взрыве на газозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас на месте ЧП работают пожарные, сотрудники ГИБДД перекрыли ближайшие дороги.
По предварительным данным, на Ботанической улице взорвался автомобиль, перевозивший газовые баллоны. После взрыва начался пожар, он охватил и административное здание газозаправочной станции. По данным МЧС, площадь пожара составляет 40 квадратных метров.
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