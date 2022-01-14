Итоги первой встречи спецпредставителей Турции и Армении

МИД Турции распространил информацию о первой встрече спецпредставителей по нормализации отношений - посла Сардара Кылыча и председателя парламента Армении Рубена Рубиняна в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в информации МИД Турции говорится, что на этой встрече, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, состоялся предварительный обмен мнениями, направленный на процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией посредством диалога.

Стороны договорились продолжить обсуждение без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.