https://news.day.az/world/1426895.html Итоги первой встречи спецпредставителей Турции и Армении
Итоги первой встречи спецпредставителей Турции и Армении
МИД Турции распространил информацию о первой встрече спецпредставителей по нормализации отношений - посла Сардара Кылыча и председателя парламента Армении Рубена Рубиняна в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в информации МИД Турции говорится, что на этой встрече, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, состоялся предварительный обмен мнениями, направленный на процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией посредством диалога.
Стороны договорились продолжить обсуждение без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.
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