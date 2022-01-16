В Хорватии сократилось население

Центральное бюро статистики в Хорватии обнародовало результаты переписи населения в стране. Об этом сообщает Балканский обозреватель, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в 2021 году в Хорватии зарегистрировано 3 888 529 человек. В 2011 году в стране проживало 4 284 889 граждан.

Количество жителей страны уменьшилось на 396 360 человек (9,3%).

Перепись населения проводилась с 13 сентября по 14 ноября 2021 года в два этапа - самоперепись и полевой этап.

В Хорватии насчитывается 1 438 423 домохозяйства и 2 350 444 единицы жилья. Число домохозяйств по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 80 615 (5,31%), а количество единиц жилья возросло на 103 534 (4,61%).

В Загребе, Дубровницко-Неретванской и Задарской жупаниях зафиксировано наименьшее понижение. Наибольшее падение численности наблюдается в Вуковарско-Сриемском, Сисакско-Мославинском и Бродско-Посавинском регионах.