Нападение на студентов в Токио - ФОТО
По меньшей мере три абитуриента престижного Токийского университета в субботу получили ножевые ранения во время нападения на них другого абитуриента перед запланированным экзаменом. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пострадавшие находятся в сознании, сведений о тяжести их ранений не приводится.
17-летний нападавший был задержан на месте инцидента. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего.
Также агентство Kyodo сообщает о 72-летнем мужчине, который получил тяжелые ножевые ранения при инциденте у вуза.
Нападение совершил 17-летний старшеклассник из префектуры Айти. После задержания он сообщил полицейским, что ранее в этот день поджег кусок древесины на близлежащей станции метро. Вызванные на место пожарные обнаружили и потушили небольшое возгорание, в ходе этого инцидента никто не пострадал.
Нападавший также заявил, что у него возникли проблемы с учебой и пропало желание жить. При этом он не собирался поступать в университет и не знал пострадавших.
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