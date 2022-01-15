Нападение на студентов в Токио

По меньшей мере три абитуриента престижного Токийского университета в субботу получили ножевые ранения во время нападения на них другого абитуриента перед запланированным экзаменом. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие находятся в сознании, сведений о тяжести их ранений не приводится.

17-летний нападавший был задержан на месте инцидента. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего.

Также агентство Kyodo сообщает о 72-летнем мужчине, который получил тяжелые ножевые ранения при инциденте у вуза.

Нападение совершил 17-летний старшеклассник из префектуры Айти. После задержания он сообщил полицейским, что ранее в этот день поджег кусок древесины на близлежащей станции метро. Вызванные на место пожарные обнаружили и потушили небольшое возгорание, в ходе этого инцидента никто не пострадал.

Нападавший также заявил, что у него возникли проблемы с учебой и пропало желание жить. При этом он не собирался поступать в университет и не знал пострадавших.